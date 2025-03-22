Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, daha önce üç kere kansere yakalanmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü.
Mart 2023'te hastalığının tekrar nüksettiğini duyuran Yeşilçam yıldızı, 21 Mart 2024'te tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.
Usta sanatçının oğlu Yiğit Çolak ise sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımla merhum annesini andı.
Annesinin anısına lokma dağıtan Çolak sosyal medya hesabında Bahar Öztan ile fotoğraflarını paylaştı.
Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…" ifadelerini kullandı.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti.
Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı.
Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.
2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.