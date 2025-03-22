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Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan 21 Mart 2024'te vefat etti. Usta sanatçının oğlu Yiğit Çolak ise sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımla merhum annesini andı. İşte Yiğit Çolak'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşım...

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:25
Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, daha önce üç kere kansere yakalanmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Mart 2023'te hastalığının tekrar nüksettiğini duyuran Yeşilçam yıldızı, 21 Mart 2024'te tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Usta sanatçının oğlu Yiğit Çolak ise sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımla merhum annesini andı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Annesinin anısına lokma dağıtan Çolak sosyal medya hesabında Bahar Öztan ile fotoğraflarını paylaştı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.