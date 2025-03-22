Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın oğlundan ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim...

Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…" ifadelerini kullandı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR? 1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti.

Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı.

Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.