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Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadı. Ünlü şarkıcının son hali ise sevenlerini korkuttu.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 08:40
Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadı.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını söyleyen ve bu işlemi bir diş hekiminin yaptığını vurgulayan Hatice, zehirlenme yaşadığını belirtti.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Hatice, şunları söyledi: "Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım"

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık...

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok"

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Tedbir amaçlı hastaneye giden Hatice, hasta yatağında çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız"

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

Öte yandan Hatice'nin son hali sevenlerini korkuttu.

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

İşte Hatice'nin son hali...

Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son hali korkuttu!

MASSETER BOTOKSU NEDİR?

Masseter botoksu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi sorunları azaltmak ve çene estetiğini iyileştirmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu işlemle çene kasının aşırı aktivitesine bağlı büyüme ve sertleşmeyi kontrol altına alınır.