Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın o röportajı dikkat çekti! “O sırlar benimle mezara gidecek” Fahriye Evcen ve Hande Erçel detayı...

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztan'ın yıllar önce verdiği röportajlar ise tekrar gündeme geldi. Bir röportajında "Kadir İnanır'a aşıktım" diyen Yeşilçam güzelinin, Hande Erçel ile Fahriye Evcen hakkında söyledikleri dikkat çekti. Öztan'ın Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal itirafı da çok konuşuldu. İşte Bahar Öztan'ın o röportajları...