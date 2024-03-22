Evlilik itirafı olay olmuştu! Buray ve Ezgi Şenler’in aşkı bakın neden bitti! Ezgi Şenler’den ilk açıklama! “Bitirme kararı aldık ama...”

Ünlü şarkıcı Buray, Ayşe Özyılmazel'lle birlikteliğinin ardından Ezgi Şenler'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir röportajında evlilik düşünmediğini dile getiren şarkıcının açıklaması çok konuşulurken Ezgi Şenler ve Buray aşkı bitti. Ayrılığın nedenini ise Şenler, rol aldığı filmin galasında açıkladı. Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı Sevmek Yüzünden filminin galasında görüntülenen Ezgi Şenler, özel hayatı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Buray, Özyılmazel'lle birlikteliğinin ardından oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşamaya başladı.
Daha önce bir kez evlenip boşanan Buray, katıldığı bir programda "İleride evlilik haberini alır mıyız?" sorusunda verdiği yanıtla dikkat çekti.
Şarkıcı, "Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor. Zor bir hayat stili. Ama tabii büyük konuşmak olmaz" dedi.