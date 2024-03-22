8 sene evli kaldılar! Yeşilçam yıldızı Aydan Şener “Evlilik insan doğasına aykırı” dedi! Kızının babası bakın kim çıktı! Meğer...

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Evlilikle ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. "Evlilik insan doğasına aykırı" diyen Şener'in sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken oyuncunun eski eşi merak konusu oldu. Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aydan Şener'in çok konuşulan açıklamaları ve kızının babası...