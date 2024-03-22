8 sene evli kaldılar! Yeşilçam yıldızı Aydan Şener “Evlilik insan doğasına aykırı” dedi! Kızının babası bakın kim çıktı! Meğer...

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Evlilikle ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. "Evlilik insan doğasına aykırı" diyen Şener'in sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken oyuncunun eski eşi merak konusu oldu. Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aydan Şener'in çok konuşulan açıklamaları ve kızının babası...
Çalıkuşu dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu.
Evlilikle ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, "Aşk güzel bir şey ama ömrü var, keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil" dedi.
Ayrıca Şener, "Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor. İsyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar oldu" diye konuştu.