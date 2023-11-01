Yeşilçam'ın gaddar kadını Aliye Rona o ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez ama...

Tüm Türkiye onu oynadığı Yeşilçam filmlerinden tanıdı. Yeri geldi acımasız yeri geldi köylü, yeri geldi kavgacı bir kadını canlandırdı. Canlandırdığı tüm karakterlerin altından da başarıyla kalktı ve Yeşilçam efsanelerinden biri haline geldi. Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geride pek çok Yeşilçam klasiğini bırakan Aliye Rona geride bir de mirası olan oyunculuğu, yeğenine bıraktı. Peki o isim kim? İşte detaylar...
Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.
Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti.
Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu.