Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den...

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yüzleri gülümsetti. Ünlü türkücü; oğlu Burak, kızı Elin ve yeğeni Ceylan ile 'Evet-Hayır' oynadığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise Seren Serengil'den geldi. İşte o paylaşım...