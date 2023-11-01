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Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den...

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yüzleri gülümsetti. Ünlü türkücü; oğlu Burak, kızı Elin ve yeğeni Ceylan ile 'Evet-Hayır' oynadığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise Seren Serengil'den geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 15:37 Güncelleme 01 Kasım 2023, 15:37
Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den... 1

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den... 2

2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021'de Eliz adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den... 3

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift bir dönem zor günler geçirmiş, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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