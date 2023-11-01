Alişan’dan eğlenceli paylaşım! Yeğeni ve çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadığı anlar sosyal medyayı salladı! İlk yorum Seren Serengil’den...

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yüzleri gülümsetti. Ünlü türkücü; oğlu Burak, kızı Elin ve yeğeni Ceylan ile 'Evet-Hayır' oynadığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise Seren Serengil'den geldi. İşte o paylaşım...
Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021'de Eliz adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift bir dönem zor günler geçirmiş, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.