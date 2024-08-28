Yeşilçam'ın fettan kadınıydı... 85'lik Lale Belkıs'ın son hali ortaya çıktı! '10 kez kürtaj oldum' demişti! Şimdi tanımak imkansız

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Yeşilçam sinemasının unutulmaz kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs, aslında kariyerine modellik yaparak başlamıştı. Güzelliği ve duruşuyla dikkat çeken Belkıs, sinema dünyasının vazgeçilmez fettan kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri haline geldi. Ancak, Belkıs'ın gönlünde yatan asıl meslek oyunculuk değil modellikti. Sinema dünyasına adım atmak istemeyen Belkıs, yoğun ısrarlar karşısında oyunculuğu kabul etti ve bu kararıyla Yeşilçam'da ikonik bir yer edindi.