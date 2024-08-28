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Yeşilçam'ın fettan kadınıydı... 85'lik Lale Belkıs'ın son hali ortaya çıktı! '10 kez kürtaj oldum' demişti! Şimdi tanımak imkansız

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Lale Belkıs, Türk sinemasının vazgeçilmez "kötü kadını" olarak hafızalara kazınmıştı. Canlandırdığı fettan ve entrikacı karakterlerle ün kazanan Belkıs, bu rollerle hem sevilmiş hem de eleştirilmişti. Ancak, sinema dünyasında derin izler bıraktıktan sonra bir anda sektörden çekilen Lale Belkıs, uzun bir süredir gözlerden uzakta, sade bir hayat sürüyordu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 21:26 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 21:31
Yeşilçam’ın fettan kadınıydı... 85’lik Lale Belkıs’ın son hali ortaya çıktı! ’10 kez kürtaj oldum’ demişti! Şimdi tanımak imkansız 1

Yeşilçam sinemasının unutulmaz kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs, aslında kariyerine modellik yaparak başlamıştı. Güzelliği ve duruşuyla dikkat çeken Belkıs, sinema dünyasının vazgeçilmez fettan kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri haline geldi. Ancak, Belkıs'ın gönlünde yatan asıl meslek oyunculuk değil modellikti. Sinema dünyasına adım atmak istemeyen Belkıs, yoğun ısrarlar karşısında oyunculuğu kabul etti ve bu kararıyla Yeşilçam'da ikonik bir yer edindi.

Yeşilçam’ın fettan kadınıydı... 85’lik Lale Belkıs’ın son hali ortaya çıktı! ’10 kez kürtaj oldum’ demişti! Şimdi tanımak imkansız 2

Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Lale Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın fettan kadınıydı... 85’lik Lale Belkıs’ın son hali ortaya çıktı! ’10 kez kürtaj oldum’ demişti! Şimdi tanımak imkansız 3

Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs.

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