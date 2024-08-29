Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur'a rest! Soyadını kullanmasını yasakladı! Gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses ve Özcan Deniz’in ardından...

Son dönemlerde ünlü isimler aileleriyle yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. İbrahim Tatlıses, yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile ters düşerken Özcan Deniz, kardeşleriyle gerginlik yaşadı. Şimdi ise Ferdi Tayfur, kızıyla yaşadığı soyadı polemiğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasını istemediğini dile getirdi. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Özcan Deniz'in ise kardeşleriyle yaşadığı gerginliğin ardından Ferdi Tayfur cephesinde de dikkat çeken olaylar gelişti.
Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'a sosyal medya üzerinden gözdağı verdi.
Şarkıcılığı bırakarak kendi kıyafet mağazasını açan kızı Tuğçe Tayfur ile arası açılan Ferdi Tayvur, avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.