Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur'a rest! Soyadını kullanmasını yasakladı! Gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses ve Özcan Deniz’in ardından...

Son dönemlerde ünlü isimler aileleriyle yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. İbrahim Tatlıses, yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile ters düşerken Özcan Deniz, kardeşleriyle gerginlik yaşadı. Şimdi ise Ferdi Tayfur, kızıyla yaşadığı soyadı polemiğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasını istemediğini dile getirdi. İşte detaylar...