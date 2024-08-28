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3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54'lük şarkıcı 'maddi manevi zarara uğradım' dedi! Hakan Ural'ın ilk eşi...

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Sibel Can mahkeme yolunu tuttu. 54 yaşındaki sanatçı 83 şarkısının dijital platformlarda izinsiz kullanımı sebebiyle Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. Ünlü sanatçı, açtığı davada, şarkılarının dijital mecralarda izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep ediyor.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:33 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 18:37
3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54’lük şarkıcı ’maddi manevi zarara uğradım’ dedi! Hakan Ural’ın ilk eşi... 1

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe olan ve 1990'lardan bu yana Türk müziğine damga vuran eserlere imza atan sanatçı, 83 şarkısının dijital platformlarda izinsiz olarak kullanıldığını öne sürdü.

3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54’lük şarkıcı ’maddi manevi zarara uğradım’ dedi! Hakan Ural’ın ilk eşi... 2

Ünlü sanatçı Sibel Can, 83 şarkısı izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemenin yolunu tuttu.

3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54’lük şarkıcı ’maddi manevi zarara uğradım’ dedi! Hakan Ural’ın ilk eşi... 3

İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can'a ait, 'Şarkılarda Senden Yana', 'Bu Devirde', 'Daha Yolun Başındayım', 'Sibel Can Şarkıları' ve 'Sibel Can-1995-2000 Box Set' isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.

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