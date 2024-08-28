3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54'lük şarkıcı 'maddi manevi zarara uğradım' dedi! Hakan Ural'ın ilk eşi...
Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Sibel Can mahkeme yolunu tuttu. 54 yaşındaki sanatçı 83 şarkısının dijital platformlarda izinsiz kullanımı sebebiyle Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. Ünlü sanatçı, açtığı davada, şarkılarının dijital mecralarda izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep ediyor.
İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can'a ait, 'Şarkılarda Senden Yana', 'Bu Devirde', 'Daha Yolun Başındayım', 'Sibel Can Şarkıları' ve 'Sibel Can-1995-2000 Box Set' isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.