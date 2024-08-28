3 çocuk annesi Sibel Can mahkemelik oldu! 54'lük şarkıcı 'maddi manevi zarara uğradım' dedi! Hakan Ural'ın ilk eşi...

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe olan ve 1990'lardan bu yana Türk müziğine damga vuran eserlere imza atan sanatçı, 83 şarkısının dijital platformlarda izinsiz olarak kullanıldığını öne sürdü.

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İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can'a ait, 'Şarkılarda Senden Yana', 'Bu Devirde', 'Daha Yolun Başındayım', 'Sibel Can Şarkıları' ve 'Sibel Can-1995-2000 Box Set' isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.