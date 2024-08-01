Yeşilçam'ın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu! Kadir İnanır, Ediz Hun, Tarık Akan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay... Jönler arasında 1. bakın kim!
Yeşilçam denilince akla sadece filmler değil, aynı zamanda o filmlere damga vuran, nesilden nesile hayranlıkla anılan birbirinden karizmatik oyuncular da geliyor. Her biri kendi döneminde gönüllerde taht kuran, bakışlarıyla, duruşlarıyla yürekleri hoplatan bu efsane isimler, bugün bile "İşte karizma budur!" dedirtiyor. Peki, Yeşilçam'ın en karizmatik erkek oyuncusu denilince akla ilk kim geliyor? İşte göz kamaştıran o isimler...
Yeşilçam denince akla sadece nefes kesen güzel oyuncular değil, aynı zamanda karizması ve etkileyici bakışlarıyla sinema tarihine damga vurmuş yakışıklı jönler de gelir. İşte Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerini sizler için derledik...