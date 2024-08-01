Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızına bakın! Berk Oktay baba-kız paylaşımı yaptı! Ortalık yıkıldı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Oyuncu çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızlarının yüzünü geçtiğimiz günlerde ilk kez gösterdi. Şimdi ise Oktay'dan yeni bir baba-kız paylaşımı geldi. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...