SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızına bakın! Berk Oktay baba-kız paylaşımı yaptı! Ortalık yıkıldı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Oyuncu çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızlarının yüzünü geçtiğimiz günlerde ilk kez gösterdi. Şimdi ise Oktay'dan yeni bir baba-kız paylaşımı geldi. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 11:47 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 11:47
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızına bakın! Berk Oktay baba-kız paylaşımı yaptı! Ortalık yıkıldı 1

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızına bakın! Berk Oktay baba-kız paylaşımı yaptı! Ortalık yıkıldı 2

Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızına bakın! Berk Oktay baba-kız paylaşımı yaptı! Ortalık yıkıldı 3

Oktay'dan ise minik bebeğiyle baba-kız paylaşımı geldi.

SON DAKİKA