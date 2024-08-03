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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandılar! Son halleri inanılmaz: Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit...

Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Yaprak Özdemiroğlu, Müjde Ar, Necla Nazır ve daha nicesi... Yeşilçam'ın efsane isimleri performanslarının yanı sıra güzellikleriyle de bir döneme damga vurdu. Kimi cilvesi, kimi bakışı, kimi ise bir gülüşüyle hafızalara kazındı. Peki Yeşilçam'ın güzellikleriyle hayran bırakan yıldızları şimdi ne halde? Ne yazık ki bazılarına yıllar torpil geçerken bazılarına hiç acımadı. İşte Yeşilçam yıldızlarının son halleri...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 13:34 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 13:50
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandılar! Son halleri inanılmaz: Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit... 1

Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Yaprak Özdemiroğlu, Müjde Ar, Necla Nazır ve daha nicesi performanslarının yanı sıra güzellikleriyle de Yeşilçam'a damga vurdu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandılar! Son halleri inanılmaz: Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit... 2

Rolden role giren ve canlandırdıkları karakterlerle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Yeşilçam kadınları, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandılar! Son halleri inanılmaz: Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Pembe Mutlu, Hülya Koçyiğit... 3

Peki Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri yıldızları şimdi ne halde? Ne yazık ki bazılarına yıllar torpil geçerken bazılarına hiç acımadı.

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