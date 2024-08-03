4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: "Çok yakışıyorsunuz"

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun özellikle 4 yıl önce evlendiği öğretmen eşiyle yaptığı romantik paylaşımları büyük ilgi gördü. Buldu'nun o paylaşımları için "Çok yakışıyorsunuz", "Eşiniz çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli eşi...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncunun özellikle eşi ve kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.
Buldu'nun 4 yıl önce evlendiği öğretmen eşiyle romantik pozlarına ise "Çok yakışıyorsunuz", "Eşiniz çok güzel" yorumları yapıldı.