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4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: "Çok yakışıyorsunuz"

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun özellikle 4 yıl önce evlendiği öğretmen eşiyle yaptığı romantik paylaşımları büyük ilgi gördü. Buldu'nun o paylaşımları için "Çok yakışıyorsunuz", "Eşiniz çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 12:09 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 12:09
4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: Çok yakışıyorsunuz 1

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman adından söz ettirdi.

4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: Çok yakışıyorsunuz 2

Ünlü oyuncunun özellikle eşi ve kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.

4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: Çok yakışıyorsunuz 3

Buldu'nun 4 yıl önce evlendiği öğretmen eşiyle romantik pozlarına ise "Çok yakışıyorsunuz", "Eşiniz çok güzel" yorumları yapıldı.

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