4 yıl önce evlendi! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi: "Çok yakışıyorsunuz"

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun özellikle 4 yıl önce evlendiği öğretmen eşiyle yaptığı romantik paylaşımları büyük ilgi gördü. Buldu'nun o paylaşımları için "Çok yakışıyorsunuz", "Eşiniz çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli eşi...