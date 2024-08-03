Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den haber var! İşte son sağlık durumu...

Hazal Kaya, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs karakterini canlandıran Nebahat Çehre, geçen aylarda rahatsızlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılan ünlü oyuncu, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Nebahat Çehre'nin son sağlık durumu...