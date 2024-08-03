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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den haber var! İşte son sağlık durumu...

Hazal Kaya, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs karakterini canlandıran Nebahat Çehre, geçen aylarda rahatsızlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılan ünlü oyuncu, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Nebahat Çehre'nin son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:06 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:06
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den haber var! İşte son sağlık durumu... 1

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nebahat Çehre, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den haber var! İşte son sağlık durumu... 2

Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den haber var! İşte son sağlık durumu... 3

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.

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