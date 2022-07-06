Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Kibar Feyzo’nun paylaşılamayan Gülo’su Müjde Ar’ın son haline bakın! Görenin ağzı açık kaldı
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı Kibar Feyzo, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Bilo ile Feyzo'nun paylaşamadığı Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali ise merak edildi. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan ünlü oyuncunun son halini gören ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kibar Feyzo'nun paylaşılamayan güzeli Müjde Ar'ın son hali...
06.07.2022 19:43 - Son Güncelleme: 06.07.2022 19:43
Gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in Vedat Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.
Mankenlik ile tiyatro oyunculuğunun ardından 1974 yılında ilk kez "Aşk-ı Memnu" adlı dizi ile televizyon dünyasına giren Müjde Ar, güzelliği ve yeteneği ile kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Tosun Paşa, Ah Belinda, Babacan, Lanet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Kibar Feyzo filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Filmde Bilo ile Feyzo'nun paylaşamadığı Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.