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Haberler Magazin Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Selahattin Paşalı baba oldu! Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, dijital bir platformda yayınlanan Aşk 101 dizisindeki 'Fındık Osman' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, 2 ay önce 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girmişti. Bodrum'da evlenen çiftin, Leyla Pera adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı ise doğumhaneden yaptığı paylaşımlarla minik bebeğiyle ilk pozlarını yayınladı. İşte Lara Paşalı'nın o paylaşımı...

06.07.2022 18:48 - Son Güncelleme: 06.07.2022 18:48
Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Aşk 101 dizisindeki 'Fındık Osman' karakteriyle adını duyuran ve son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda rol alan Selahattin Paşalı, 2 ay önce 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girmişti.

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Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Baba olmaya hazırlanan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" diye konuşmuştu.

Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera doğdu.

Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik... Ailemize hoş geldin Pera'm... Seni seviyoruz" mesajını yayınladı.

Selahattin Paşalı baba oldu! Çiçeği burnunda anne Lara Paşalı doğumhaneden paylaştı! İşte Leyla Pera bebekle ilk paylaşım...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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