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Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları

Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filminde en küçük kardeşi Tuncay'ın yıllar sonraki görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği Neşeli Günler filminde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette. İşte onlardan yalnızca birisi. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız...

02.02.2020 18:56 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:56
Yeşilçam’ın efsanevi filmi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali şoke etti!

1978 yılında yayınlanan ve adeta bir yıldızlar geçidi olan Neşeli Günler filmindeki Küçük Tuncay'ı hatırlamayanımız yoktur. Mahsun bakışları ve uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

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Yeşilçam’ın efsanevi filmi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali şoke etti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Yeşilçam’ın efsanevi filmi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali şoke etti!

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

Yeşilçam’ın efsanevi filmi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali şoke etti!

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Yeşilçam’ın efsanevi filmi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali şoke etti!

Filmde Tuncay karakterini canlandıran Aslan'ın sinemayla bağı hiç kopmadı.

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