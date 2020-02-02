Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları

Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filminde en küçük kardeşi Tuncay'ın yıllar sonraki görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği Neşeli Günler filminde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette. İşte onlardan yalnızca birisi. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız...

02.02.2020 18:56 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





