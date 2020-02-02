GaleriMagazin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları sevgisini kazanan Pınar Altuğ, Türkiye'nin merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Altuğ, 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un o yıllara ait mayolu fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

02.02.2020 19:31 - Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait görüntüleri hemen hemen her gün hayranları tarafından merak ediliyor. Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

BURAK ÖZÇİVİT

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

MERVE BOLUĞUR

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

FAHRİYE EVCEN

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

MURAT DALKILIÇ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları
Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları