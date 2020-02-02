Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları sevgisini kazanan Pınar Altuğ, Türkiye'nin merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Altuğ, 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un o yıllara ait mayolu fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

02.02.2020 19:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





