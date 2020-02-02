Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Demet Özdemir, Can Yaman ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak son yaşanan gelişmede Can Yaman'ın kendisi hakkında konuşmasından rahatsız olan Demet Özdemir, menajeri aracılığıyla Yaman'a "Basına benimle ilgili konuşma" mesajını göndermişti. Son dönemlerde özel hayatı ile gündeme gelmemeye özen gösteren 27 yaşındaki Demet Özdemir, aradığı aşkı yine bir Yaman'da buldu. İddiaya göre Demet Özdemir ile sosyetik iş adamı aşk yaşıyor! İşte Demet Özdemir'İn yeni sevgilisi...

02.02.2020 18:02 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





