Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Demet Özdemir, Can Yaman ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak son yaşanan gelişmede Can Yaman'ın kendisi hakkında konuşmasından rahatsız olan Demet Özdemir, menajeri aracılığıyla Yaman'a "Basına benimle ilgili konuşma" mesajını göndermişti. Son dönemlerde özel hayatı ile gündeme gelmemeye özen gösteren 27 yaşındaki Demet Özdemir, aradığı aşkı yine bir Yaman'da buldu. İddiaya göre Demet Özdemir ile sosyetik iş adamı aşk yaşıyor! İşte Demet Özdemir'İn yeni sevgilisi...
Demet Özdemir gönlünü sosyetik 'Yaman'a kaptırdı! Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu oldu. Kısa süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini saklıyor.