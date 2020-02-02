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Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Demet Özdemir, Can Yaman ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak son yaşanan gelişmede Can Yaman'ın kendisi hakkında konuşmasından rahatsız olan Demet Özdemir, menajeri aracılığıyla Yaman'a "Basına benimle ilgili konuşma" mesajını göndermişti. Son dönemlerde özel hayatı ile gündeme gelmemeye özen gösteren 27 yaşındaki Demet Özdemir, aradığı aşkı yine bir Yaman'da buldu. İddiaya göre Demet Özdemir ile sosyetik iş adamı aşk yaşıyor! İşte Demet Özdemir'İn yeni sevgilisi...

02.02.2020 18:02 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:02
Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Demet Özdemir gönlünü sosyetik 'Yaman'a kaptırdı! Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu oldu. Kısa süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini saklıyor.

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Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Aşkın ortaya çıkmaması için çabalayan çift, birbirlerini sosyal medyada da takipten çekiniyor. Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor.

Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Özdemir'in Can Yaman'ın ardından gönlünü adı, eski aşkının soyadıyla aynı olan Yaman Taciroğlu'na kaptırması "Tesadüfe bak" dedirtti. İşte Demet Özdemir'in yeni sevgilisi...

Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

ÇAĞLA ŞIKEL VE SEVGİLİSİ AYDIN GÜRHAN

Magazin dünyasını sarsan haberden sonra gizlerin çevrildiği barmen Aydın Gürhan ise merak konusu oldu.

Can Yaman'dan sonra yeni bir Yaman! Demet Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor.

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