Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın için çok özel paylaşım! Kuruluş Osman’daki set arkası görüntüleri duygulandırdı...

Bozdağ paylaşımına şöyle yazdı:



"Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk.

Gönlüne, yüreğine, emeklerine sağlık büyük usta. Mekânın cennet olsun."