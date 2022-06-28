Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın için çok özel paylaşım! Kuruluş Osman'daki set arkası görüntüleri duygulandırdı...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'dan gelen acı haberin ardından peş peşe taziye ve başsağlığı mesajları paylaşıldı. Usta ismin son dönemde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden de anlamlı bir hareket Kuruluş Osman dizisi tarafından Arkın'ın anısına özel bir video hazırlandı. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ o videoyu "Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk." ifadeleriyle paylaştı.
Yeşilçam'ın Usta ismi Cüneyt Arkın için atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yapımcılarından özel bir video hazırlandı.
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
KURULUŞ OSMAN'DAN CÜNEYT ARKIN İÇİN ÖZEL VİDEO
Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından peş peşe açıklamalar ve paylaşımlar geldi. Bugüne kadar yüzlerce filmde ve dizide rol alan usta oyuncu en son atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol almıştı. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından, ünlü aktörün bir set görüntüsünü paylaştı.
Bozdağ paylaşımına şöyle yazdı:
"Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk.
Gönlüne, yüreğine, emeklerine sağlık büyük usta. Mekânın cennet olsun."