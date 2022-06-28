Ebru Gündeş'in kızına bakın! Annesinin kopyası olan Alara 11 yaşında görenler ise şaşkına dönüyor: "Hık demiş burnundan düşmüş..."
Ebru Gündeş'in kızına bakın! Annesinin kopyası olan Alara 11 yaşında görenler ise şaşkına dönüyor. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilen ancak bu aşkın bittiğine yönelik açıklamalarla adından söz ettiren Ebru Gündeş bu kez de kızıyla gündeme geldi. İşte Ebru Gündeş'in "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" dedirten kızı Alara...
28.06.2022 15:57 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:01
"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ..."
Ebru Gündeş'in kızına bakın! Annesinin kopyası olan Alara 11 yaşında, görenler ise şaşkına dönüyor.
28 yaşındaki Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw ile bir süredir görüştüğü öne sürülmüş ancak Pınar Eliçe bu aşkın bittiğini, ortaya çıkan samimi pozun da Rassan'ın üzüldüğünü gören arkadaşları tarafından servis edildiğini ifade etmişti.