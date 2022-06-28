Ebru Gündeş'in kızına bakın! Annesinin kopyası olan Alara 11 yaşında görenler ise şaşkına dönüyor: "Hık demiş burnundan düşmüş..."

28 yaşındaki Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw ile bir süredir görüştüğü öne sürülmüş ancak Pınar Eliçe bu aşkın bittiğini, ortaya çıkan samimi pozun da Rassan'ın üzüldüğünü gören arkadaşları tarafından servis edildiğini ifade etmişti.