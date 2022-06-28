Hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın’ı hiç böyle görmediniz! İşte tıbbiyeli Cüneyt Arkın! 40 yıllık komşuları Arkın’ı anlattı: Bugün gelecekti

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Arkın'ın kaybı nedeniyle tıp fakültesi camiasına da başsağlığı dileyerek "Fahrettin Cüreklibatur ismi çok bilinmiyordu belki ama kendisi 1961 mezunumuz, eski mezunlarımızdan. Çok kısa bir süre hekimlik yaptığını da biliyoruz. Biz kendisiyle geriatri döneminde tanıştık. Geriatri bilim dalımızla da çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Hatta zaman zaman onlara mentorluk da yapıyordu. Fikirlerine de başvurduğumuz oluyordu. Burada da bizim tarafımızdan oldukça sevilen bir sanatçıydı. Vefatına kadar da ilişkilerimiz devam ediyordu. Cüneyt Arkın'ın mezun olduğu, okuduğu amfiler hala mevcut. Tarihi binalarımız onlar koruyoruz da o amfileri. Tabii üzüntülüyüz, hakikaten çok büyük bir değeri kaybettik, bütün camiaya başsağlığı diliyorum" dedi.