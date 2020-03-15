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Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

Yeşilçam'ın efsane isimleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit, Kalbimin Efendisi, Hıçkırık, Sen Bir Meleksin gibi bir çok sinema filminde birlikte başrol canlandırdılar. Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı. 79 yaşındaki Ediz Hun'un 72 yaşındaki Hülya Koçyiğit hakkında sözleri ibretlik denecek cinsten! 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Türk sinemasının usta isimleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit'in son halini görenler ise çok şaşırdı. Yaşlarına rağmen hala ilk günkü kadar güzel ve yakışıklı olan usta oyuncuların son halini görmeye hazır mısınız?

15.03.2020 13:57 - Son Güncelleme: 15.03.2020 13:57
Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

Yeşilçam'ın masum güzeli Hülya Koçyiğit ile yakışıklı delikanlısı Ediz Hun... Yeşilçam filmleri denince akla ilk onların isimleri geliyor.

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Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı. Pek çok filmde Koçyiğit'le başrolü paylaşan Hun, sanatçıya "Aşkı yaşamadan çok büyük aşk filmlerinde oynadık" dedi.

Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit'in son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...

Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

PERİHAN SAVAŞ

Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

AJDA PEKKAN

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