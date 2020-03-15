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Yeşilçam'ın efsaneleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit... 'Aşkı yaşamadan çok büyük aşk...'

Yeşilçam'ın efsane isimleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit, Kalbimin Efendisi, Hıçkırık, Sen Bir Meleksin gibi bir çok sinema filminde birlikte başrol canlandırdılar. Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı. 79 yaşındaki Ediz Hun'un 72 yaşındaki Hülya Koçyiğit hakkında sözleri ibretlik denecek cinsten! 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Türk sinemasının usta isimleri Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit'in son halini görenler ise çok şaşırdı. Yaşlarına rağmen hala ilk günkü kadar güzel ve yakışıklı olan usta oyuncuların son halini görmeye hazır mısınız?

15.03.2020 13:57 - Son Güncelleme: 15.03.2020 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





