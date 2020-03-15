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Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Türk sinemasının 7'den 70'e herkesin severek izlediği Hababm Sınıfı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Türk sinema tarihinin sevilen filmlerinin başında yer alan Hababam Sınıfı bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Usta oyuncuları ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekildiği masa sahneleriyle aynı yerde çekiliyor. İşte herkesin merak ettiği Hababam Sınıfı'nın çekildiği yer...

15.03.2020 14:55 - Son Güncelleme: 15.03.2020 14:55
Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Hababam Sınıfı, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Usta oyuncuları ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın masa toplantısı ile Hababam Sınıfı'nın aynı yerde çekildiğini öğrenenler şoke olacak!

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Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil.

Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en önemli kararlarının alındığı masa sahneleri Hababam Sınıfı Müzesi'nin de bulunduğu Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.

Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisindeki Hababam Sınıfı Uyanıyor'da yardıma muhtaç köyün İstanbul'da popüler bir ilçe olduğunu biliyor muydunuz?

Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Ahmet'in öğretmenlik yaptığı, yardıma muhtaç köyün neresi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

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