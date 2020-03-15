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Hababam Sınıfı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz meğer... İşte herkesin merak ettiği gerçek!

Türk sinemasının 7'den 70'e herkesin severek izlediği Hababm Sınıfı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Türk sinema tarihinin sevilen filmlerinin başında yer alan Hababam Sınıfı bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Usta oyuncuları ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekildiği masa sahneleriyle aynı yerde çekiliyor. İşte herkesin merak ettiği Hababam Sınıfı'nın çekildiği yer...

15.03.2020 14:55 - Son Güncelleme: 15.03.2020 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





