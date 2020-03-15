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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten şaşırtan fotoğraf!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren 29 yaşındaki Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. 14. sezon ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve en uzun süre yayında kalan Türk televizyon dizisi Arka Sokaklar'da büyüyen oyuncu Yüsra Geyik, annesiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde!

15.03.2020 13:02 - Son Güncelleme: 09.04.2020 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





