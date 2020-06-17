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Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın meğer kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi nedeniyle usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar Zeki Alasya'nın müzisyen kızıyla karşılaştı. Bakın o isim kimmiş. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları.

17.06.2020 11:27 - Son Güncelleme: 17.06.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





