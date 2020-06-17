TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Murat Saygı ile geçtiğimiz hafta bisiklet turunda TAKVİM'e yakalandı. Karşısında muhabirleri gören 41 yaşındaki Mine Tugay, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra ünlü yapımcı ile gözden kayboldu. Sürpriz buluşma akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi. Önceki akşam Bebek'te yürüyüş yapan Saygı, TAKVİM'in ortaya çıkarttığı aşk haberini doğruladı. Muhabirlerin, "Bir birliktelik diyebilir miyiz?" sorusuna yanıtı, "Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet arkadaşlığımız devam ediyor." oldu. İşte Mine Tugay2ın yeni sevgilisi Murat Saygı...
17.06.2020 10:58
- Son Güncelleme: 17.06.2020 11:15
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, başarılı performansı ile yine takdirleri kazandı. Güzel oyuncunun 2 bölüm sonra veda edeceği dizinin ardından kariyerine nasıl yön verecek merak konusu olurken, ünlü oyuncunun özel hayatında şaşırtan bir gelişme yaşandı. TAKVİM, Mine Tugay'ın gizli aşkını ortaya çıkarttı.
DİĞER GALERİLER