TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, başarılı performansı ile yine takdirleri kazandı. Güzel oyuncunun 2 bölüm sonra veda edeceği dizinin ardından kariyerine nasıl yön verecek merak konusu olurken, ünlü oyuncunun özel hayatında şaşırtan bir gelişme yaşandı. TAKVİM, Mine Tugay'ın gizli aşkını ortaya çıkarttı.