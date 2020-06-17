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TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Murat Saygı ile geçtiğimiz hafta bisiklet turunda TAKVİM'e yakalandı. Karşısında muhabirleri gören 41 yaşındaki Mine Tugay, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra ünlü yapımcı ile gözden kayboldu. Sürpriz buluşma akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi. Önceki akşam Bebek'te yürüyüş yapan Saygı, TAKVİM'in ortaya çıkarttığı aşk haberini doğruladı. Muhabirlerin, "Bir birliktelik diyebilir miyiz?" sorusuna yanıtı, "Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet arkadaşlığımız devam ediyor." oldu. İşte Mine Tugay2ın yeni sevgilisi Murat Saygı...

17.06.2020 10:58 - Son Güncelleme: 17.06.2020 11:15
TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, başarılı performansı ile yine takdirleri kazandı. Güzel oyuncunun 2 bölüm sonra veda edeceği dizinin ardından kariyerine nasıl yön verecek merak konusu olurken, ünlü oyuncunun özel hayatında şaşırtan bir gelişme yaşandı. TAKVİM, Mine Tugay'ın gizli aşkını ortaya çıkarttı.

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TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken oyuncu önceki akşam Yeniköy sahil yolunda bisiklet sürerken görüntülendi. Oyuncuya, Gül Gölge'nin eski eşi yapımcı Murat Saygı'nın da eşlik etmesi kafaları karıştırdı. Gazetecileri bir anda karşısında gören Mine Tugay, kısa süreli şok yaşadı.

TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

SORULAR YANITSIZ KALDI

Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla gözlerden kayboldu. Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki sürpriz buluşması akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi.

TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

Önceki akşam Bebek'te yürüyüş yapan Saygı aşk haberini doğruladı.

TAKVİM gizli aşkı ortaya çıkartmıştı...Mine Tugay ile görüntülenen Murat Saygı'dan itiraf!

41 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü Murat Saygı'ya kaptırdı.

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