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Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacıya ikinci şok! "Ağır cezada yargılanacak"

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Hakkında hapis istemiyle dava açılan bankacı hayatının ikinci şokunu yaşadı. Banka görevlisi Fulya A.'nın dosyası, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17.06.2020 11:53 - Son Güncelleme: 17.06.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





