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Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacıya ikinci şok! "Ağır cezada yargılanacak"
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacıya ikinci şok! "Ağır cezada yargılanacak"
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Hakkında hapis istemiyle dava açılan bankacı hayatının ikinci şokunu yaşadı. Banka görevlisi Fulya A.'nın dosyası, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
17.06.2020 11:53
- Son Güncelleme: 17.06.2020 12:07
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.
Bu gelişmenin ardından birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında paylaşıldı. Banka hemen inceleme başlattı.
Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi.
Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.
'KİMSEYE GÖNDERMEDİM'
Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etti.