Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da meğer ünlüymüş! İşte usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı...

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Zeki Alasya'nın müzisyen kızı olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları.

08.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 08.05.2021 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





