Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu öyle böyle değişmemiş! Eski haliyle şimdiki hali adeta bambaşka insanlar gibi
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında araştırma yapılıyor. Araştırma yapanlar eski fotoğraflarını görünce gözlerine inanamadı.
23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.
Gönül Dağı Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu geçmişte fazla kilolarıyla gündeme gelmişti. Cihat Süvarioğlu'nun eski hali izleyicileri şaşırttı. Gelin başta Cihat Süvarioğlu olmak üzere ünlülerin zayıfladıkça gelen inanılmaz değişimlerine bir bakalım.