Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı bakın kim! O da çok ünlü çıktı! Duyan inanamadı! Petrol Kralları’nın yıldızı...
Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, kadrosunda yer aldığı Petrol Kralları filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen merhum sanatçının kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Zeki Alasya'nın kızı kimmiş...
18.06.2023 17:21 - Son Güncelleme: 18.06.2023 17:21
Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı.
Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı.
22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı, Petrol Kralları filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.