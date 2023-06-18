Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı bakın kim! O da çok ünlü çıktı! Duyan inanamadı! Petrol Kralları’nın yıldızı...

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı.