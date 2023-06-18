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Haberler Magazin Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, tatilden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, deniz kenarındaki görüntülerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın o görüntüleri...

takvim.com.tr
18.06.2023 17:04 - Son Güncelleme: 18.06.2023 17:20
Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Mine Tugay, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, deniz kenarında çektiği görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

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