Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sezonu açan Mine deniz kenarından paylaştı! O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, tatilden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, deniz kenarındaki görüntülerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın o görüntüleri...
18.06.2023 17:04 - Son Güncelleme: 18.06.2023 17:20
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Mine Tugay, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.