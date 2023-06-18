Vav TV İzle
Haberler Magazin Babam ve Oğlum’un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! "Babamı filmdeki gibi kaybettim" Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

Babam ve Oğlum’un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! "Babamı filmdeki gibi kaybettim" Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı... "Babam ve Oğlum", "Bez Bebek", "Çocuk", "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol alan Ege Tanman, çocuk yıldızı olarak tanınmıştı. Tanman, özellikle "Babam ve Oğlum"da canlandırdığı Deniz karakteriyle, izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. Şimdilerde 24 yaşında olan Ege Tanman, babasıyla ilgili acı tesadüfü yıllar sonra açıkladı.

18.06.2023 17:22 - Son Güncelleme: 18.06.2023 17:41
Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Babamı filmdeki gibi kaybettim Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

"BABAMI FİLMDEKİ GİBİ KAYBETTİM"

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Babamı filmdeki gibi kaybettim Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Tanman, yıllar sonra verdiği bir röportajla gündeme geldi. Genç oyuncu, yapım ve babasıyla ilgili acı tesadüfü yıllar sonra açıkladı. İşte o röportajdan satır başları...

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Babamı filmdeki gibi kaybettim Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

Tanman, çocuk oyuncu olarak ilk sete girişini şöyle anlatıyor:

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Babamı filmdeki gibi kaybettim Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

"2002'de 'Kınalı Kar' Bursa'da çekiliyordu ve annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. 5 yaşındayken tesadüf bir şekilde sete çıktım. Ailemin de beni oyuncu yapma gibi derdi yoktu, sadece bir anı olarak bakıyorlardı. O zamanlar çok zorlu şartlarda çocuklar çalışıyordu. Başroller Emrah ve Özlem Conker'in çocuğu olarak diziye girdim ve son bölüme kadar kaldım. Efe karakteri çok da önemli oldu."

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Babamı filmdeki gibi kaybettim Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı

Oyuncu, kırılma anının ise 2005'te çekilen "Babam ve Oğlum" filmiyle olduğunu söylüyor: "Hilal Saral'ın yönettiği 'Yusufçuk' filminde rol alıyordum. 2005'te de 'Babam ve Oğlum'un oyuncu seçme metni geldi. İlk elemeleri geçemedim. Ardından babam, Çağan Irmak'a e-mail attı. Hemen ertesi gün bize ulaştılar. İstanbul'a gidip Çağan Irmak'la görüştük. Rol için ölçülerimi aldılar fakat başka biri seçildi. Benim yerime seçilen çocuk ezberde takılınca, beni yeniden aradılar. Sonrasında oyuncu koçum Hasibe Eren'le çalıştım ve bütün senaryoyu başından sonuna kadar ezberledim. 'Babam ve Oğlum' hayatımın dönüm noktası oldu."

SON DAKİKA