Babam ve Oğlum’un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! "Babamı filmdeki gibi kaybettim" Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı
Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı... "Babam ve Oğlum", "Bez Bebek", "Çocuk", "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol alan Ege Tanman, çocuk yıldızı olarak tanınmıştı. Tanman, özellikle "Babam ve Oğlum"da canlandırdığı Deniz karakteriyle, izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. Şimdilerde 24 yaşında olan Ege Tanman, babasıyla ilgili acı tesadüfü yıllar sonra açıkladı.
"BABAMI FİLMDEKİ GİBİ KAYBETTİM"
Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i acı tesadüfü yıllar sonra itiraf etti! Ege Tanman o zamanlar 7 yaşındaydı...
"2002'de 'Kınalı Kar' Bursa'da çekiliyordu ve annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. 5 yaşındayken tesadüf bir şekilde sete çıktım. Ailemin de beni oyuncu yapma gibi derdi yoktu, sadece bir anı olarak bakıyorlardı. O zamanlar çok zorlu şartlarda çocuklar çalışıyordu. Başroller Emrah ve Özlem Conker'in çocuğu olarak diziye girdim ve son bölüme kadar kaldım. Efe karakteri çok da önemli oldu."
Oyuncu, kırılma anının ise 2005'te çekilen "Babam ve Oğlum" filmiyle olduğunu söylüyor: "Hilal Saral'ın yönettiği 'Yusufçuk' filminde rol alıyordum. 2005'te de 'Babam ve Oğlum'un oyuncu seçme metni geldi. İlk elemeleri geçemedim. Ardından babam, Çağan Irmak'a e-mail attı. Hemen ertesi gün bize ulaştılar. İstanbul'a gidip Çağan Irmak'la görüştük. Rol için ölçülerimi aldılar fakat başka biri seçildi. Benim yerime seçilen çocuk ezberde takılınca, beni yeniden aradılar. Sonrasında oyuncu koçum Hasibe Eren'le çalıştım ve bütün senaryoyu başından sonuna kadar ezberledim. 'Babam ve Oğlum' hayatımın dönüm noktası oldu."