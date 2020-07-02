Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 69 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. 1 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklif eden 69 yaşındaki Nuri Alço, muradına erdi. Nikaha, sınırlı sayıda davetli katılırken, basın mensupları alınmadı.
02.07.2020 17:24
- Son Güncelleme: 02.07.2020 17:24
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