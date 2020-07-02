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Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 69 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. 1 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklif eden 69 yaşındaki Nuri Alço, muradına erdi. Nikaha, sınırlı sayıda davetli katılırken, basın mensupları alınmadı.

02.07.2020 17:24 - Son Güncelleme: 02.07.2020 17:24
Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Nuri Alço, yaklaşık bir yıl önce sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikah törenine basın mensupları alınmadı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!
Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!
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