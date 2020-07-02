Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço kendinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.