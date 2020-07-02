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Pelin Karahan bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin Karahan...

Bir süredir ekranlardan uzak duran 35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Bodrum'a tatilin keyfini sürüyor. Geride bıraktığımız hafta sonu plajda ailesiyle denize girerken görüntülenen Pelin Karahan sonrasın 'kilolusun' yorumlarına maruz kalmıştı. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan bu yorumlara inat Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını yayınladı, ortalığı salladı. İşte güzelliğiyle mest eden Pelin Karahan'ın bikinli pozu...

02.07.2020 16:40 - Son Güncelleme: 02.07.2020 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





