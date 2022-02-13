Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in ölümünün ardından ailede sular durulmuyor! "Hesabından 2 milyon TL para çekildi"
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in ölümünün ardından ailede sular durulmuyor! 24 Ocak'ta Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat usta oyuncu Fatma Girik'iin kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in hesabından 2 milyon TL para çekildiğini açıkladı. İşte çok konuşulan iddialar...
"HESABINDAN 2 MİLYON TL PARA ÇEKİLDİ "
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in ölümünün ardından ailede sular durulmuyor!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti.
Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.
"2 MİLYON TL PARA ÇEKİLDİ"
Kardeşi Günay Girik ise ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Milliyet'in haberine göre; Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen Fatma Girik'in hesabından 2 milyon TL para çekildiğini açıkladı.
Çok geçmeden Ahu Turanlı, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığı ile basın açıklaması yayınladı: Bugün bazı basın yayın organlarında yine çarpıtılmış ve gerçekten saptırılmış, kasıtlı Haberler ile karşılaşmış bulunmaktayız Aslından bu mesnetsiz iddiaları muhatap almamak istesek de gelinen noktada kısaca şu hususların altını çizmekte fayda görmekteyiz. "Üzerinde çeşitli iddialar ortaya sürülen banka hesabı, Sn Fatma Girik ile Müvekkil Ahu Turanlı'nın adına olan münferit yetkili müşterek hesaptır. Bir başka deyişle hesap, hem müvekkilin hem de Fatma Girik Hanımefendi'nin tasarruf yetkisi bulunan ortak bir hesaptır."