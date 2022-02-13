Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in ölümünün ardından ailede sular durulmuyor! "Hesabından 2 milyon TL para çekildi"

Çok geçmeden Ahu Turanlı, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığı ile basın açıklaması yayınladı: Bugün bazı basın yayın organlarında yine çarpıtılmış ve gerçekten saptırılmış, kasıtlı Haberler ile karşılaşmış bulunmaktayız Aslından bu mesnetsiz iddiaları muhatap almamak istesek de gelinen noktada kısaca şu hususların altını çizmekte fayda görmekteyiz. "Üzerinde çeşitli iddialar ortaya sürülen banka hesabı, Sn Fatma Girik ile Müvekkil Ahu Turanlı'nın adına olan münferit yetkili müşterek hesaptır. Bir başka deyişle hesap, hem müvekkilin hem de Fatma Girik Hanımefendi'nin tasarruf yetkisi bulunan ortak bir hesaptır."