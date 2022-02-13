Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru
Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı geçti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu... İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya gelen Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'dan futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine girdi. Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı sosyal meyda gündeminde. Yargı dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'ya Instagram'da ünlü isimlerden yorum üstüne yorum geldi. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ise yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
13.02.2022 13:02
- Son Güncelleme: 13.02.2022 13:09
Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı geçti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu...
Göksu, test sonuçlarını değiştirmek suçuyla göz altına alınırken genç kadının perişan halleri duygusal dakikalara sahne oluyor. Ceylin test sonuçlarını değiştiren kişiyle cinayeti işleyen kişinin aynı olabileceği fikrini ortaya atarken Ceylin'in Niyazi'den şüphelenip şüphelenmeyeceği yeni bölümün merak edilenleri arasında yerini alıyor.
Şükran ovalı'nın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem olurken, ünlülerden yorumlar peş peşe geldi. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ise yorumuyla dikkat çekti.