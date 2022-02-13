Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı geçti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu... İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya gelen Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'dan futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine girdi. Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı sosyal meyda gündeminde. Yargı dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'ya Instagram'da ünlü isimlerden yorum üstüne yorum geldi. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ise yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

13.02.2022 13:02 - Son Güncelleme: 13.02.2022 13:09
Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Yargı'nın Derya İhdal'i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın olay pozları ortalığı yıktı geçti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Yargı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyici ile buluştu. İddianameyi okuyan Ceylin, bir kez daha cezaevine girme korkusu yaşarken Ilgaz, Ceylin'i aklamak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Ilgaz ve Pars, yeni savcı Derya'yla tanışıyor.

Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Göksu, test sonuçlarını değiştirmek suçuyla göz altına alınırken genç kadının perişan halleri duygusal dakikalara sahne oluyor. Ceylin test sonuçlarını değiştiren kişiyle cinayeti işleyen kişinin aynı olabileceği fikrini ortaya atarken Ceylin'in Niyazi'den şüphelenip şüphelenmeyeceği yeni bölümün merak edilenleri arasında yerini alıyor.

Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı da uzun bir aradan sonra yeniden dizi setlerine Yargı ile dönüş yapmış oldu.

Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Şükran ovalı'nın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem olurken, ünlülerden yorumlar peş peşe geldi. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ise yorumuyla dikkat çekti.

SON DAKİKA