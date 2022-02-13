Yargı’nın Derya İhdal’i yargı dağıtmaya geliyor! Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın olay pozları ortalığı yıktı ünlülerden yorum yağmuru

Yargı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyici ile buluştu. İddianameyi okuyan Ceylin, bir kez daha cezaevine girme korkusu yaşarken Ilgaz, Ceylin'i aklamak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Ilgaz ve Pars, yeni savcı Derya'yla tanışıyor.