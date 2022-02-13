Cinsiyet değişikliği yapan Selin Ciğerci’den süper minisiyle oryantal şov! 13 kilo vermişti yorum yağmuruna tutuldu

"EV ALIRSIN, ARABA ALIRSIN YAZLIK DA ALIRSIN"

Müge Dağıstanlı "Tutmak istiyorum" diyerek pahalı yüzüğü denedi. Selin Ciğerci, "Gerçek mi? Bununla bir ev bir araba alınabilir mi?" sorusuna "O ne demek kız? Güzel di mi? Niye alınmasın. Her gün takıyorum" dedi. Müge Dağıstanlı ise "Ev alırsın, araba alırsın yazlık da alırsın" yorumunda bulundu.