Cinsiyet değişikliği yapan Selin Ciğerci'den süper minisiyle oryantal şov! 13 kilo vermişti yorum yağmuruna tutuldu
Cinsiyet değişikliği yapan Selin Ciğerci'den süper minisiyle oryantal şov! 13 kilo vermişti, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çeken Selin yorum yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle ağızları açık bırakan Ciğerci bu kez de sahnede dans etti. Son dönemde kendini spora veren Ciğerci'nin görüntüsüne "Epey zayıflamış" yorumları yapıldı. Ciğerci kısa süre önce 13 kilo verdiğini açıklamıştı.
Cinsiyet değişikliği yapan Selin Ciğerci'den süper minisiyle oryantal şov! Uzun aradan sonra Lerzan Mutlu sahnelere döndü. Mutlu, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile sahneye çıkarken Selin Ciğerci'yi de sahnesinde ağırladı. Selin Ciğerci sahnede İbrahim Tatlıses'in "Haydi söyle" şarkısını seslendirdi. Selin Ciğerci bununla da kalmadı sahnede oryantal yaptı.
Kalça dansıyla izleyenleri coşturan Selin Ciğerci'nin zayıflığı gözlerden kaçmadı. Gökhan Çıra ise yeniden barışan ünlü şarkıcı için "Zayıflamış enerjisi de dansa yansımış", "Epey zayıflamış" yorumları yapıldı.
"BUNUNLA EV, ARABA ALINIR"
Sosyal medya gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, 30 karatlık yüzüğüyle geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda sunucuları resmen şaşkına çevirdi. Müge ve Gülşen yüzüğü çıkarttırarak sırayla parmaklarına taktı.
"EV ALIRSIN, ARABA ALIRSIN YAZLIK DA ALIRSIN"
Müge Dağıstanlı "Tutmak istiyorum" diyerek pahalı yüzüğü denedi. Selin Ciğerci, "Gerçek mi? Bununla bir ev bir araba alınabilir mi?" sorusuna "O ne demek kız? Güzel di mi? Niye alınmasın. Her gün takıyorum" dedi. Müge Dağıstanlı ise "Ev alırsın, araba alırsın yazlık da alırsın" yorumunda bulundu.
Selin Ciğerci Kapalıçarşı'dan yüzüğü aldığını söyleyerek fiyat konusunda konuşmak istemedi. 4 milyon TL iddialarına 'Hayır' derken Müge Dağıstanlı'nın "600-700 bin dolar olabilir mi?" sorusuna ise "Şükür" yanıtını verdi.