Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Kara Murat, Malkoçoğlu ve nicesi! Hayatının en büyük sırrı...

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. 'Kara Murat' karakterine hayat verdiği filmler başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan, son olarak geçtiğimiz yıl 'Kuruluş: Osman' dizisinde kamera karşısına geçmişti.