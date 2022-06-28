Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Kara Murat, Malkoçoğlu ve nicesi! Hayatının en büyük sırrı...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Ulus'ta tedavi gördüğü hastanee hayatını kaybetti... Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. İşte milyonlaın sevgilisi olan ve 85 yaşında hayata veda eden son yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın hayat hikayesi...
28.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:42
Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. 'Kara Murat' karakterine hayat verdiği filmler başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan, son olarak geçtiğimiz yıl 'Kuruluş: Osman' dizisinde kamera karşısına geçmişti.
3 ÇOCUK BABASIYDI
İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu.