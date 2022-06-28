Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Akıllara LGBT sapkınlığı ve Recep İvedik hakkındaki sözleri geldi
Türk sinemasının en büyük isimlerinden Cüneyt Arkın, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini yasa boğan ölümün ardından Cüneyt Arkın'ın geçmişte verdiği röportajlar akıllara geldi. İşte günümüzde rol diye dayatılan LGBT sapkınlığı ve Recep İvedik hakkındaki sözleri...
Cüneyt Arkın, 84 yaşında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan acı haber ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.
Türk sinemasının efsane jönü Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından verdiği bir eski röportajdaki açıklamaları gündeme geldi.
Arkın, söz konusu röportajda "Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz" demişti. İşte Posta gazetesine verdiği röportajın tamamı
Nasılsınız? Sağlığınız, ruh haliniz nasıl?
Cüneyt Arkın: Gayet iyiyim Allah'a şükür. Yaşlılık tatsız bir şey tabii. Uzaklara gidemiyorum, koşamıyorum, yürüyemiyorum ama okuyorum, yazıyorum. O iyi geliyor bana. Ruh tedavisi gibi yazmak.
Murat Arkın: Ben iyiyim. Şu an 'Börü 2039' için buradayım. Normalde İngiltere'de yaşıyorum. Yazılım işiyle uğraşıyorum. Yılın altı ayı burada, altı ayı yurt dışında geçiyor. Şu an burada beraberiz. Satrancımızı oynuyoruz babamla. Geçen yendi beni satrançta, aslında ruh hali bayağı iyi o yüzden. (Gülüyor)
İnsan babaya benzer ama bu kadar mı benzer? Bu benzerlik hoşunuza gidiyor mu?
C.A.: Benim hoşuma gidiyor şahsen. Ama Murat'ın oyunculuğu beni geçti. Oyunculukta 'olmak' diye bir yer vardır. Biri ya güler ya da ağlar diyelim; bir yerde keser onu, kestiği an seyirci tamamlar. Oyuna seyirciyi katmaktır bu. Murat onu iyi beceriyor.
M.A.: Onu ben de seviyorum. Seyirciye alan tanımak… Her zaman bağırmak değil olay. Mesela bir bakışı çok uzatırsan seyirci sıkılabilir. Onu tadında bırakmak ve seyirci izlerken hala o bakışta kalması… Benzerliğe gelirsek; babama benzemek benim de çok hoşuma gidiyor ama oyunculuk açısından bazen dezavantaj oluyor tabii. Mesela 'Dağ 2'de Alper Çağlar, "Ya senin şu Cüneyt Arkın saçlarını ne yapacağız?" diyerek yerden toz, toprak alıp başıma sürmüştü. Beni o görüntüden çıkarmak için.
Karakter olarak da benziyor musunuz?
M.A.: Bence benziyoruz. İnatçılığımız, hırsımız… Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışma derdimiz… Bu yanlarımızın çok benzediğini düşünüyorum.