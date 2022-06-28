Sanatçı dostları Cüneyt Arkın’ı bu sözlerle anlattı

TÜRKER İNANOĞLU

32 tane film çektik beraber. Çok yakındık. Çok üzüldüm. Kendini çok yıprattı. Kendini çok yıprattı Cüneyt... Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Çocuklarının ve eşinin başı sağ olsun. Kara Murat'ı çekerken set arasında top oynarken göğsüne top çarptı. Nefes alamaz hale geldi. Suni teneffüs yapıldı. Beraber Roma'da film çektik. Devamlı yurtdışında çalışmalar yaptık. Devamlı beraberdik. Cüneyt dublör kullanmadan çalışırdı. Eli, kolu her şeyi sakattı. Dinlemezdi. 'Dublör yapar' derdik. 'Yok ya ben yaparım' derdi. O tıbbiyeden çok iyi dereceyle mezun olmuş bir doktordu. Sinemaya girdi. Doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Ne diyebilirim başka? İçki içiyordu bir ara. Sonra onu da bıraktı. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Çok şaşırdım ben. Ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en iyi jöndü Cüneyt. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt bir numaraydı. Geçenlerle de kalanlarla da. İnsanlar giderken durup Cüneyt'e bakarlardı. Öyle fiziki bir durumu vardı.