Sanatçı dostları Cüneyt Arkın'ı bu sözlerle anlattı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde rahatsızlanan Arkın İstanbul Ulus'ta kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından sanatçı dostları ve ünlüler de duygularını paylaştı. İşte Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından ünlülerin sözleri...
Cüneyt Arkın'ın istisna bir sanatçı olduğunu belirten Gencebay, "Cüneyt Arkın'ı tanımayan bilmeyen takdir etmeyen gerçekten yoktur. Nesiller boyu çok önemli çalışmalara imza atmış biridir. Hem yakışıklı aslanlar gibi hem de görevini fevkalade yapan birisiydi. Biz onunla bir film de çektik. Yakın bir dostluk iyi çalışmalar yaptık. Neticede büyük izler bıraktı ve çok anılacak. İstisna bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sinema Yazarı – Eleştirmeni Serdar Akbıyık şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten bir dönem onunla kapandı. Türk sinemasının var oluşuna sebep olan Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri gitti. Türk sineması çok şey kaybetti. Artık jön diyebileceğimiz kimse kalmadı. Cüneyt Arkın bütün sinemanın geri kalmışlığını yüklenerek bu noktaya geldi. Çok büyük bir insanı kaybettik sinema adına."
"BAMBAŞKA BİRİYLE KARŞILAŞTIM"
"Benim de kendimce şaşırtan şeyler vardı. Malkoçoğlu'lular, kılıçlı filmler sonuna kadar kahraman maço. Eve gittim kafanızda böyle bir şey var. Tabii ki aynı karakteri beklemiyorsunuz ama seyrede seyrede buna alışmışız. Röportaja evine gittim ve orada bambaşka bir şeyle karşılaştım. Eşine olan saygısı, eşinin ona bakması, bütün o evin düzeni… İnanılmazdı. Bu beni çok şaşırtmıştı. O maça adam gitmiş çok çağdaş sevgi dolu karşısındaki eşinin ona sevgiyi bu beni çok şaşırtmıştı. Çok alçak gönüllüydü."
TÜRKER İNANOĞLU
32 tane film çektik beraber. Çok yakındık. Çok üzüldüm. Kendini çok yıprattı. Kendini çok yıprattı Cüneyt... Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Çocuklarının ve eşinin başı sağ olsun. Kara Murat'ı çekerken set arasında top oynarken göğsüne top çarptı. Nefes alamaz hale geldi. Suni teneffüs yapıldı. Beraber Roma'da film çektik. Devamlı yurtdışında çalışmalar yaptık. Devamlı beraberdik. Cüneyt dublör kullanmadan çalışırdı. Eli, kolu her şeyi sakattı. Dinlemezdi. 'Dublör yapar' derdik. 'Yok ya ben yaparım' derdi. O tıbbiyeden çok iyi dereceyle mezun olmuş bir doktordu. Sinemaya girdi. Doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Ne diyebilirim başka? İçki içiyordu bir ara. Sonra onu da bıraktı. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Çok şaşırdım ben. Ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en iyi jöndü Cüneyt. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt bir numaraydı. Geçenlerle de kalanlarla da. İnsanlar giderken durup Cüneyt'e bakarlardı. Öyle fiziki bir durumu vardı.