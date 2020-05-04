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Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in unutulmaz tartışmasıdır. Filmde Kazım Efendi yani Münir Özkul limonu, Saadet Hanım yani Adile Naşit ise sirkeyi savunur. Zaten bu film hafızalarımıza böyle kazındı. Turşunun limonla mı yoksa turşuyla mı yapılacağı konusunda anlaşamayan ve bu yüzden yolları ayrılan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar.

04.05.2020 08:54 - Son Güncelleme: 04.05.2020 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





