RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in unutulmaz tartışmasıdır. Filmde Kazım Efendi yani Münir Özkul limonu, Saadet Hanım yani Adile Naşit ise sirkeyi savunur. Zaten bu film hafızalarımıza böyle kazındı. Turşunun limonla mı yoksa turşuyla mı yapılacağı konusunda anlaşamayan ve bu yüzden yolları ayrılan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar.

04.05.2020 08:54 - Son Güncelleme: 04.05.2020 08:54
Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini hatırlıyor musunuz? Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişleri.

Aradan yıllar geçti. Onlardan ekranlardan çekildi. Son hallerini görünce inanamayacaksınız.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!
Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

AVNİ YALÇIN

'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...

Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!

1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

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