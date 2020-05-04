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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şoke etti! Bu benzerlik görenleri şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri... 29 Nisan 1984'te İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu bir dönem bakanlık yapmış olan bir ismin kızı. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam eden güzel oyuncu Altuğ Gültan ile 2019'da dünyaevine girdi.

04.05.2020 08:33 - Son Güncelleme: 04.05.2020 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





