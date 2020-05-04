RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takımımızın formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en genç yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç'ın moral bozukluğu gözlerden kaçmamıştı. Aycan'ın iletişim ödülü sonrası modunun düştüğünü söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Daha sonra şifreli konuşmalar sonrasında moralinin düştüğü Aycan'ın moralinin düşmesine neden olan isim merak edildi. Peki Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İşte detaylar...

04.05.2020 09:05 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:05
Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

Survivor 2020'nin 25 Nisan'da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi.

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Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi.

Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

Dün akşam yayınlanan bölünde ise Acun Ilıcalı detay vermeden Aycan'a gelen haberin tam tersi bir iddia olduğunu ve isterse Aycan'ın bahsi geçen kişiyle bir görüşme yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine yüzünde güller açan Aycan'ın sevgilisi kim merak edliyorç.

Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

ŞOKE EDEN İDDİA

Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim merak edilirken geçtiğimiz günlerde ortaya flaş bir iddia ortaya tılmıştı.

Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

OKAN TURP İDDİASI
Fanatik'in haberine göre; Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü.

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