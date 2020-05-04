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Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İletişim ödülünde düşüşe geçen Aycan'ın Fenerbahçeli futbolcuyla...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takımımızın formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en genç yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç'ın moral bozukluğu gözlerden kaçmamıştı. Aycan'ın iletişim ödülü sonrası modunun düştüğünü söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Daha sonra şifreli konuşmalar sonrasında moralinin düştüğü Aycan'ın moralinin düşmesine neden olan isim merak edildi. Peki Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? İşte detaylar...

04.05.2020 09:05 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





