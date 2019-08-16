Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram'ın değişimi herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki İbram şaşırttı... Yeşilçam efsanelerinden birisi olan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam eden Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.

16.08.2019 21:27 - Son Güncelleme: 16.08.2019 21:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





