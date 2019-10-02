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Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün

Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Yeşilçam efsanelerinden birisi olan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam eden Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.

02.10.2019 18:54 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün

Necat Aslan

Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün
Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün

Alp Eren Khamis

Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram bakın kim çıktı! Onu bir de şimdi görün
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