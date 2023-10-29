Yeşilçam'ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi!

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Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi