Yeşilçam'ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi!

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren ses sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'den acı haber geldi. Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi
Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi
Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik!