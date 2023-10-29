PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam'ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi!

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren ses sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'den acı haber geldi. Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 16:51 Güncelleme 29 Ekim 2023, 16:51
Yeşilçam’ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi! 1

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi! 2

Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın efsane dublaj sanatçısından acı haber! Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi! 3

Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik!

SON DAKİKA