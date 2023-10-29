Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Pınar Deniz’in biricik partnerinin memleketi...

Pınar Deniz ile başrolünü üslendiği Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Geçen aylarda Burcu Denizer ile evlenen 42 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Ünlü isim hakkında en çok "Kaan Urgancıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Pınar Deniz'in biricik partnerinin memleketi...