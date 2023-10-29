Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Pınar Deniz’in biricik partnerinin memleketi...

Pınar Deniz ile başrolünü üslendiği Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Geçen aylarda Burcu Denizer ile evlenen 42 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Ünlü isim hakkında en çok "Kaan Urgancıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Pınar Deniz'in biricik partnerinin memleketi...
Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?
8 Mayıs 1981'de dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı.
Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başladı. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak ilk adımı attı.