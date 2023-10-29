Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Zehra Güneş’in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o ünlü isimle kuzenmiş...

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in Cumhuriyet 100. yıl özel bölümünde yer aldı. Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül ile yarışmacı koltuğuna oturan Güneş'in hayatı da merak edildi. Güneş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin Survivor'ın fenomen yarışmacısıyla kuzen olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zehra Güneş'in kendisi gibi ünlü olan kuzeni kimmiş...