Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Zehra Güneş’in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o ünlü isimle kuzenmiş...

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in Cumhuriyet 100. yıl özel bölümünde yer aldı. Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül ile yarışmacı koltuğuna oturan Güneş'in hayatı da merak edildi. Güneş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin Survivor'ın fenomen yarışmacısıyla kuzen olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zehra Güneş'in kendisi gibi ünlü olan kuzeni kimmiş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak.
Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtlayacak. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacak.
Programla birlikte Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.